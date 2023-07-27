«Челбаскет» вернул в состав воспитанников челябинского баскетбола

Алексей Смолин (на фото - крайний справа) подписал новый контракт с БК «Челбаскет», на фото слева-направо: Никита Сандаков - руководитель молодежных проектов клуба, руководитель пресс-службы клуба Екатерина Калугина и гендиректор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова. Фото БК «Челбаскет»

Сегодня, 27 июня игроки «Челбаскета» начали подготовку к новому сезону 2023/2024 в Суперлиге. Напомним, право играть в чемпионате рангом выше «Победная стая» получила после прошлогоднего успеха в турнире Высшей лиге. Тогда «Челбаскет» выиграл регулярный чемпионат и завоевал «серебро» в «Финале четырех».

После прохождения медосмотра игроки клуба отправятся на тренировочный сбор в Чебаркуль (до середины августа). После этого будут чередовать тренировки с товарищескими матчами в Челябинске и на выезде.

Спортивный директор БК «Челбаскет» Максим Перцев отметил, что, как и в предыдущих сезонах, основной акцент при формировании команды был направлен на подписание игроков либо с челябинской, либо с областной пропиской, на местных воспитанников.

- В новом сезоне у БК «Челбаскет» новый главный тренер — Евгений Горев. В свое время он три года играл в Челябинске, позже — в 2021 году признавался лучшим тренером Суперлиги-2... С чем были связаны перемены в тренерском штабе и подписание контракта с новым главным тренером — вопрос Максиму Перцеву.

— По итогам прошлого сезона не то, чтобы возникли сомнения в компетенции главного тренера. Было принято решение о формировании нового тренерского штаба, в котором Алексей Миронов остается старшим тренером БК «Челбаскет». Но при этом необходимо было пригласить тренера, который имеет успешный опыт работы в Суперлиге, — говорит Максим Перцев. — После предыдущего, я считаю, успешного сезона мы планировали оставить процентов 60-70 игроков из того состава. Так и получилось. С учетом нашей стратегии при формировании состава в команде заявлено 10 местных воспитанников — Дмитрий Якунин, Александр Тихонин, Архипов, Зубенко, Никита Перцев, Кирилл Епанов, плюс к этому попробуют себя Наум Чехлань, Алексей Смолин, а также вернувшиеся в Челябинск Евгений Борисов и Иван Нелюбов. Отмечу, что защитник Евгений Борисов имеет приличный опыт - играл в составе санкт-петербургских «Спартака» и «Зенит-М», становился чемпионом Единой Молодежной лиги ВТБ в составе молодежной фарм-команды Зенит. Последний сезон он провел в «ЦСКА-2». Считаю, что своего рода лицом команды станет самый титулованный челябинской воспитанник, финалист Еврокубка, призер Суперлиги, двукратный обладатель Кубка России, серебряный призер Универсиады Иван Нелюбов . Иван прошел систему подготовки ЦСКА, сборной России. Это игрок, который, безусловно, добавит опыта, мастерства, позитивной энергии во все наши начинания, в соревновательный, тренировочный, маркетинговый процесс.

Отмечу и Дмитрия Злобина. Это, пожалуй, один из самых по-хорошему «злых» игроков Суперлиги. Очень цепкий и ценный защитник. У него нет большой, высокой статистики, но на протяжении последние трех лет он считается самым эффективным игроков в своем амплуа. Даниил Кочергин. Он тоже прошел систему подготовки молодежной сборной России, в составе ЦСКА победитель Единой Лиги ВТБ, победитель и призер Единой Молодежной лиги ВТБ, первенства ДЮБЛ. В свои 23 года он считается одним из самых перспективных игроков страны. Это в хорошем смысле сумасшедший атлет, с феноменальными физическими данными, при правильном использовании которых он принесет большую пользу челябинскому клубу. Даниил в прошлом сезоне дебютировал в клубе МБА в Единой Лиге ВТБ, но ему показалось, что игрового времени у него было крайнене достаточно. Поэтому он перешел в «Челбаскет», где он сможет получить и опыт, и игровое время Кроме того, Даниил добавит и мощи и азарта в проведение ярких зрелищных событий, которые будет проводить «Челбаскет». Сергей Михалев. Еще один новый игрок. Большую часть своей карьеры этот нападающий выступал за иркутский «Иркут». Вместе с этой командой становился призером Суперлиги. Сергея можно назвать системообразующим игроком. Есть те, кто играет на рояле, а есть те, кто этот рояль носит. Сергея можно отнести ко второй категории. Он качественно выполняет «черновую» работу: отражает острое нападение соперника, подстраховывает в защите, борется за подборы и при этом не тянет одеяло на себя. Мы надеемся, что Сергей привнесет в игру нашей команды стабильность, а также поможет создать и комфортную атмосферу в раздевалке. Вместе с главным тренеров клуба Евгением Горевым при согласовании состава команды мы выработали единую позицию – нам не нужна команда звезд, но нужна звездная команда. Разноплановая команда. Чтобы на каждой позиции игроки могли заменить друг друга без потери эффективности. Чтобы на каждой позиции игрок, выходя на площадку, мог внести положительные изменения в игру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Нелюбов, игрок БК «Челбаскет» после прилета в Челябинск:

— Меня хотели вернуть в Челябинск еще несколько лет назад. Но свершилось это сейчас, когда клуб поднялся в Суперлигу российского чемпионата. Я рад вернуться домой. Здесь живут мои родные, близкие. Приятно что меня пригласили и приятно играть на своей родине в Челябинске (Иван воспитанник СШОР №8, первый тренер — Кравцов Сергей Александрович, — Прим. ред.). Меня так нигде в аэропорту тепло не встречали, как сегодня в Челябинске. Уверен, что быстро вольюсь в команду. Из этого состава хорошо знаю Сергея Михалева, Александра Тихонина. Мы когда-то вместе играли. Но, повторю, быстро со всеми познакомимся и, конечно, сыграемся. Если нужно могу повести команду за собой. Это одна из моих главных задач. И вместе мы будем двигаться вперед. Первый сезон в Суперлиге, наверняка, будет сложным, но мы пройдем этот путь. Для меня главное, чтобы выигрывала команда.

КСТАТИ

Андрей Малышев, в прошлом сезоне игравший в составе БК «Челбаскет» продолжит работу в системе клуба в качестве тренера по общей физической подготовке.

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