В конце недели Челябинскую область накроет жара выше 30 градусов

В конце недели столбик термометра будет подниматься выше 30 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В конце недели в Челябинской области установится жара выше 30 градусов. Но в один из дней ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 28 июля составит +14, +19°C, днем – +28, +33°C. На протяжении всех суток будет переменная облачность, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5-10 м/c, местами его порывы дойдут до 14 м/c.

В субботу, 29 июля, будет преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра покажет +12, +17°C, днем воздух прогреется до +27, +32°C. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/c, на протяжении всех суток – переменная облачность.

Осадков 30 июля не ожидается. Все сутки в регионе будет наблюдаться переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +12, +17°C, днем столбик термометра покажет +27, +32°C. Прогнозируется неустойчивый ветер со скоростью 1-6 м/c.

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