Двух фигурантов дела об убийстве подростка возле челябинского ТРК «Космос» оставили в СИЗО

Суд не стал смягчать меру пресечения обвиняемым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух обвиняемых в групповом убийстве 17-летнего подростка возле челябинского ТРК «Космос» оставили в СИЗО. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест и заявили, что не намерены скрываться. Однако Челябинский областной суд не стал выпускать их из-под стражи.

— По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения обоим оставлена без изменения, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Обвиняемые останутся под стражей до 10 сентября.

Напомним, убийство произошло вечером 9 апреля. По данным КП-Челябинск, около 10 молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка. Несколько человек накинулись на одного 17-летнего парня и избили его. После этого один из них достал нож и дважды пырнул беззащитного челябинца.

В итоге пострадавший скончался, а участники убийства пытались скрыться. Задержали семерых человек, в числе которых есть и несовершеннолетние. На заседании по мере пресечения отец обвиняемых не сдержался и расплакался.

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