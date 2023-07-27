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НовостиПроисшествия27 июля 2023 13:37

Суд отправил в колонию южноуральца, который задушил во время ссоры бывшую жену

Жителя Челябинской области приговорили к девяти годам колонии за убийство бывшей жены
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
С подсудимого также взыскали 1 млн рублей

С подсудимого также взыскали 1 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор 44-летнему Ивану Баженову по делу об убийстве своей бывшей жены. Ему назначили девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Также в пользу потерпевшей стороны взыскан 1 млн рублей в счет возмещения причиненного морального вреда и расходы на погребение, — уточнили в надзорном ведомстве.

Преступление произошло в декабре прошлого года. Мужчина во время ссоры задушил бывшую жену. Спустя время родственники женщины забеспокоились и обратились в полицию. Тело убитой нашли в лесу, позже задержали и самого виновника.

Известно, что женщине было 37 лет. Она работала в администрации Сосновского района. У нее остались двое детей.

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