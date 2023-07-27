В Челябинске временно ограничат движение на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Конноспортивной

Ограничения на перекрестке введут 28 июля Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске временно ограничат движение транспорта на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Конноспортивной. Причина – ремонта участка теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничения продлятся с 8 часов 28 июля до 20 часов 15 августа, — уточнили в мэрии.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и учитывать работы на перекрестке.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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