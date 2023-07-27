В Челябинской области растет заболеваемость гепатитом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области зафиксировало рост случаев гепатита за прошлый год. Уровень заболеваемости в регионе превышает на 6,8% показатель по всей стране. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Число случаев гепатита В увеличилось в три раза. Если в позапрошлом году инфицированных было трое, то в 2022 году вирус нашли у десяти человек.

Напряженной остается ситуация и по заболеваемости гепатитом С. В прошлом году было зарегистрировано 52 случая. Среди инфицированных – трое детей.

Основными путями передачи вируса в большинстве случаев являлись инъекции с наркотиками и половые связи.

В Роспотребнадзоре напомнили, что мать может заразить ребенка во время родов или кормления грудью. Также гепатит передается через нестерильные инструменты при нанесении татуировок, пирсинге и других косметических манипуляции.

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