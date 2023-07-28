Минэкологии мониторит качества воздуха в Челябинске. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий, когда загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое. По данным Челябинского ЦГМС, НМУ задержатся в городе до 19:00 пятницы, 28 июля.

В региональном минэкологии сообщили, что следят за качеством воздуха круглосуточно, мониторят работу промышленных предприятий. Те, в свою очередь, готовы приостановить часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на воздух.

– Обращение на качество атмосферного воздуха граждане могут круглосуточно оставить в интернет-приемной Министерства экологии. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91, – напомнили в минэкологии.

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