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НовостиОбщество28 июля 2023 4:32

В Челябинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Режим НМУ в Челябинске задержится до вечера 28 июля
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Минэкологии мониторит качества воздуха в Челябинске.

Минэкологии мониторит качества воздуха в Челябинске.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске объявили режим неблагоприятных метеоусловий, когда загрязняющие вещества накапливаются в приземном слое. По данным Челябинского ЦГМС, НМУ задержатся в городе до 19:00 пятницы, 28 июля.

В региональном минэкологии сообщили, что следят за качеством воздуха круглосуточно, мониторят работу промышленных предприятий. Те, в свою очередь, готовы приостановить часть производственных процессов, чтобы снизить негативное воздействие на воздух.

– Обращение на качество атмосферного воздуха граждане могут круглосуточно оставить в интернет-приемной Министерства экологии. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91, – напомнили в минэкологии.

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