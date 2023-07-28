Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 5:01

Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу челябинской Публичной библиотеки

Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности накануне 125-летия ЧОУНБ
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Фонд Публичной библиотеки насчитывает свыше двух с половиной миллионов документов. Фото: ЧОУНБ

Фонд Публичной библиотеки насчитывает свыше двух с половиной миллионов документов. Фото: ЧОУНБ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности коллективу Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Документ размещен на портале правовой информации.

- За заслуги в развитии отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность, - говорится в документе.

Публичная библиотека сегодня, 28 июля, отмечает 125-летие. В честь праздника запланирована обширная программа с настольными играми, квестами, мастер-классами. В планах – презентация нового арт-объекта и концерт. Подробная программа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru