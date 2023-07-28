Президент России Владимир Путин выразил благодарность коллективу челябинской Публичной библиотеки

Фонд Публичной библиотеки насчитывает свыше двух с половиной миллионов документов. Фото: ЧОУНБ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности коллективу Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Документ размещен на портале правовой информации.

- За заслуги в развитии отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность, - говорится в документе.

Публичная библиотека сегодня, 28 июля, отмечает 125-летие. В честь праздника запланирована обширная программа с настольными играми, квестами, мастер-классами. В планах – презентация нового арт-объекта и концерт. Подробная программа.

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