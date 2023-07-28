Челябинских таксистов обяжут регистрироваться в специальных реестрах

Перекрашивать машины в желтый и ставить «шашечки» от челябинских таксистов пока не требуют Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Заксобрания приняли поправки в закон Челябинской области о работе легковых такси. В регионе будут созданы три онлайн-реестра — перевозчиков, легковых такси и агрегаторов. Работой по регистрации займется областной Миндортранс. В числе нововведений — разрешение легально работать в такси самозанятым наравне с юрлицами и ИП.

Также в законе прописано урегулирование ответственности между перевозчиком и службой заказа такси в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира — введен. Главная цель нововведений, по словам законодателей – создать более благоприятные и безопасные условий пользования такси для жителей, а также повысить прозрачность работы бизнеса.

Таким образом, областное законодательство по работе такси приведено в соответствие с федеральными нормами, которые вступают в силу с 1 сентября.

В то же время такая норма закона, как обязательное страхование жизни, здоровья и имущества пассажира в поездке может негативно сказаться на стоимости услуг такси. Чтобы снизить нагрузку на перевозчиков, в областном законе утвердили некоторые послабления.

— Часть дополнительных требований федеральным законом переданы для принятия на региональный уровень — например, цвет машины, опознавательные знаки. Мы решили, что эти требования вводить нецелесообразно, поскольку на безопасность пассажиров они напрямую не влияют, но вызывают нагрузку на бизнес и физических лиц, — прокомментировал председатель комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Павел Шиляев.

Тем не менее, власти продолжат на постоянной основе мониторить ситуацию на рынке легкового такси и, по необходимости, включат в закон и дополнительные требования к перевозчикам.

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