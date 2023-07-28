Tele2 запустила чат-бот для путешественников по Челябинской области и Уралу

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Жители и гости Челябинской области в новый летний сезон путешествуют чаще вместе сонлайн-путеводителем мобильного оператора Tele2, где собраны 11 маршрутов как дляопытных, так и для начинающих путешественников. Для удобства теперь запущен и чат-бот. Он поможет выбрать маршрут и узнать о дополнительных возможностях для туристов. Онлайн-ресурсы доступны бесплатно всем желающим.

Онлайн-путеводитель помогает жителям Челябинской области и гостям региона открывать для себя новые места, исследовать культуру, архитектуру и природные памятники. Те, кто уже видел все достопримечательности региона, откроет их для себя в новом свете. Туристам доступны маршруты «Кыштым: из Венеции на остров Бали», «Златоуст: крылатые кони и легендарное оружие», «Сатка: нескучный маршрут для любителей контрастов» и другие.

Удаленные маршруты пользуются популярностью и позволяют путешественникам сбежать от цивилизации, но привлекает гостей и жителей города и путеводитель по самому Челябинску. Все маршруты сопровождают авторские аудиогиды. Например, можно узнать, где живет легендарный полоз, о чем спорили древние духи на Шайтан-Камне и кого называли кузюками. Короткие аудиоистории доступны жителям и гостям региона на протяжении путешествия, ведь все достопримечательности находятся в зоне покрытия Tele2. Клиенты оператора могут убедиться в качестве связи.

Тревел-гид поможет составить полноценный маршрут, узнать, как долго добираться от одной достопримечательности до другой, где пообедать, на что стоит обратить внимание и куда обратиться за дополнительной информацией. Еще более доступны путешествия для абонентов Tele2 – для них действует почти два десятка специальных акций. Скидка на отели, кэшбэк на бронирования и бонусы на путевку – это и многое другое доступно в программе лояльности «Больше».

– Сейчас очень популярен туризм внутри региона, а путешественники хотят делиться впечатлениями о поездках в соцсетях непосредственно с места событий. Именно эти тренды мы и решили поддержать. Мы сосредоточены на развитии сети не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, в местах отдыха и туризма. Путешествуя по региону, пользователи могут в этом убедиться. Сеть 4G Tele2 доступна 99% жителей Челябинской области. Мы поняли, что можем сделать внутренний туризм более комфортным, собрав в одном месте все лучшие рекомендации о популярных местах отдыха, — говорит Кирилл Давыдов, директор челябинского филиала Tele2.

Тревел-гиды доступны и в других регионах Урала. За приключениями можно отправиться в Пермский край, Тюменскую и Свердловскую области.

Реклама ООО «Т2МОБАЙЛ», tele2.ru