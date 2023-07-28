В Челябинске накрыли ОПГ, промышлявшую незаконными азартными играми

Банда три года незаконно занималась азартными играми. Фото: Юрий СОКОЛОВ

УФСБ по Челябинской области пресекли незаконную деятельность ОПГ, которая занималась незаконной организацией азартных игр в 2019-2021 годах. Как сообщили в пресс-службе, одного из активных участников Центральный районный суд Челябинска признал виновным в участии в преступном сообществе, организации и проведении азартных игр, и приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии строго режима.

Он сотрудничал со следствием до суда. Остальные лидеры ОПГ сейчас находятся на скамье подсудимых. Уголовные дела по материалам УФСБ в их отношении расследовало СУ СК России по Челябинской области.

- Виновный является одним из активных участников организованного преступного сообщества, специализирующегося на незаконной организации и проведении азартных игр в Челябинске. Он задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в числе многочисленных членов преступной группы, которые на сегодняшний день уже привлечены к уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр с наказанием в виде судебных штрафов. Приговоры в отношении них вступили в законную силу, - рассказали в УФСБ.

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