Научит отличать стрижей от ласточек: орнитолог-любитель проводит экскурсии по городу и рассказывает о пернатых обитателях скверов и парков Челябинска

Орнитолог-любитель Григорий Кравченко три года назад переехал в Челябинск из Екатеринбурга. Фото: Hornews.com

Орнитолог-любитель Григорий Кравченко организовал экскурсии, во время которых знакомит горожан с пернатыми обитателями парков и скверов в Челябинске. Григорий, как рассказывает Hornews.com, переехал из Екатеринбурга три года назад.

По словам орнитолога, в Челябинске водится больше 300 видов птиц. И во время экскурсии Григорий учит, как отличить стрижей от ласточек, а взрослых сорок от молодых. Он даже периодически приманивает птиц на голос – так, участники экскурсии могут увидеть, например, щеглов.

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