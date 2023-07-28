В Челябинске назначили нового замруководителя Антимонопольной службы

Наталья Мартынюк работает в УФАС с 2009 года. Фото: соцсети

1 августа в должность вступит новый заместитель руководителя Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк. Приказ о назначении подписан руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.

В новой должность Наталья Мартюнюк будет курировать вопросы развития конкуренции в регионе, соблюдения антимонопольного и рекламного законодательства, а также ряд других напрвлений.

Наталья Мартынюк работает в УФАС с 2009 года, в 2020 году назначена на должность начальника административно-финансового отдела - с 2020 года.

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