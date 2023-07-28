На трассе М-5 в Челябинской области возможны заторы из-за ремонта дороги

На участках идет ремонт и обустройство дороги. Фото: миндортранс Челябинской области.

На трассе М-5 на трех участках в Челябинской области возможны проблемы с проездом. Как сообщили в областной ГИБДД, идут дорожные работы:

- на участке с 1830 км по 1844 км укладывают дорожное полотно и обустраивают обочину;

- на участке в сторону Челябинска с 1844 км по1860 км обустраивают обочину;

- на дороге «Подъезд к городу Екатеринбургу» в направлении Екатеринбурга на участках с 14 по 18 км и с 37 по 39 км укладывают дорожное полотно.

- Просим водителей быть внимательными на дороге, заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда, - сообщили в областной ГИБДД.

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