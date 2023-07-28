В Челябинске выбрали главный объект культурного наследия

Памятнику И.В. Курчатову и «Сказ об Урале» набрали равное количество голосов в опросе по объектам культурного наследия как символа Челябинска. Опрос проводился на Госулугах, сообщают в Госкомитете охраны ОКН по Челябинской области. Второе место в опросе занял ЮУрГУ, третье – здание драмтеатра.

- Результаты опроса помогли определить брэнд Челябинска в сфере сохранения культурного наследия. Они будут использоваться по направлению популяризации, - объяснили в Госкомитете.

Напомним, что в Челябинске готовятся отремонтировать памятник «Сказ об Урале». В последний раз его реставрировали в 2003 году.

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