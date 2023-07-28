Ущерб больше миллиона: в Челябинске выяснили, кто виноват в сходе трех вагонов с щебнем на городской железнодорожной станции

К ответственности привлекли семь должностных лиц. Фото: Уральская транспортная прокуратура

25 июля в Челябинске на станции Челябинск-Главный с рельсов сошли три вагона грузового поезда со щебнем, два из них опрокинулись. Челябинская транспортная прокуратура выяснила, что причиной ЧП стало несоблюдение работниками Южно-Уральской дирекции инфраструктуры – СП Центральной дирекции инфраструктуры законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта.

- Семь должностных лиц привлечены к административной ответственности. ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб на сумму более миллиона рублей, - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 263 УК РФ.

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