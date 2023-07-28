За лесами в Челябинской области начали следить из космоса

Под космическим контролем сейчас находится 384 тыс. га леса на Южном Урале. Фото: ГУ лесами

В этом году за лесами в Челябинской области впервые начали следить из космоса. Как сообщили в региональном ГУ лесами, под космическим контролем сейчас находится 384 тыс. га в трех лесничествах – Златоустовском, Миасском и Чебаркульскомю

Всего в России в 2023 году космический мониторинг покрывает более 250 млн га леса в 40 регионах России. Объем вырос за год на 13%.

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