Улица Сони Кривой в Челябинске станет полностью главной

Работы обещают выполнить до конца августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце августа в центре Челябинска изменится схема движения на двух участках дорог. На протяжении всей улицы Сони Кривой теперь будет знак «Главная дорога».

Ранее направление главной дороги уходила на ул. Тернопольскую, сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска. Такое решение принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: КДХ Челябинска

Фото: КДХ Челябинска

Помимо этого дорожники перекроют сквозной проезд в районе дома №11 по улице Южноуральской. В КДХ порекомендовали водителям учитывать грядущие изменения.

Сквозной проезд закроют. Фото: КДХ Челябинска

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