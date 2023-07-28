Улица Сони Кривой в Челябинске станет полностью главной

Работы обещают выполнить до конца августа.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В конце августа в центре Челябинска изменится схема движения на двух участках дорог. На протяжении всей улицы Сони Кривой теперь будет знак «Главная дорога».
Ранее направление главной дороги уходила на ул. Тернопольскую, сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска. Такое решение принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения.
Фото: КДХ Челябинска
Фото: КДХ Челябинска
Помимо этого дорожники перекроют сквозной проезд в районе дома №11 по улице Южноуральской. В КДХ порекомендовали водителям учитывать грядущие изменения.
Сквозной проезд закроют. Фото: КДХ Челябинска
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