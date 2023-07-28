Среди вариантов — метро: челябинцам предложили оценить работу транспорта

Челябинцам предложили ответить на 20 вопросов по качеству работы троллейбусов, автобусов и трамваев. Фото: Егор ИВЛЕВ

Общественная палата РФ и Общероссийское объединение пассажиров проводят опрос среди россиян для оценки качества работы общественного транспорта. Принять в нем участие предложила челябинцам администрация города.

Респондентам предлагается ответить более чем на 20 вопросов, посвященных удобству пользования общественным транспортом: продуманности маршрутных линий, заполняемости, соблюдению расписания, оплатой и стоимостью проезда. Поскольку опрос всероссийский, челябинцам доступны пункты и про метрополитен.

Есть вопросы про выделенные полосы и остановки. А участникам дается возможность не просто указать ключевые проблемные моменты в работе транспорта своего города, но и предложить свои решения.

— Результаты опроса будут использованы при составлении итогового рейтинга работы городского транспорта, а также для внесения корректировок в программы по обновлению подвижного состава, — подчеркнули в мэрии.

Форма для ответов доступна по ссылке. Опрос проводится до 31 июля.