В Магнитогорске поймали «шоколадного» рецидивиста

Мужчине грозит суд.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Похитителя шоколадок задержали в участковые отдела полиции «Ленинский» Магнитогорска. Ранее судимый за аналогичные преступления 46-летний магнитогорец украл в магазине 14 плиток шоколада на сумму 2,8 тыс. рублей.
- Подозреваемый пришел в магазин и, понимая, что за ним никто не наблюдает, сложил в пакет сладости и покинул магазин, затем он реализовал похищенное, а денежные средства потратил на собственные нужды, - рассказали в полиции.
За тягу к сладкому мужчине теперь придется предстать перед судом по ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас он под подпиской о невыезде.
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