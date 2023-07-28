В Магнитогорске с бывшего преподавателя вуза взыскали штраф 724 тыс. рублей за взятки от студентов

Полную сумму бывший преподаватель погасила после ареста и дальнейшей продажи земельного участка. Фото: УФССП по Челябинской области

В Магнитогорске приставы взыскали 724 тыс. рублей с бывшей сотрудницы МГТУ имени Носова. Именно такой штраф назначил суд за взятки от студентов. Как сообщили в пресс-службе УФССП, штраф женщина погасила, продав землю.

Суд установил, что доцент получили от студентов взятки в размере 18 тыс. рублей за сдачу экзаменов. За преступление ее осудили на три года условно и присудили штраф 724 тыс. рублей.

- Решающим фактором стал арест принадлежащего осужденной земельного участка. Уже на стадии его реализации должница погасила остаток штрафа в размере 362 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей и расходы на совершение исполнительных действий в размере четырех тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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