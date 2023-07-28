Производитель из Челябинска хочет запустить в Африке завод арматуры

Гендиректор челябинской компании «Композит-Групп» Олег Беляев участвует в саммите «Россия-Африка». Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Челябинский производитель неметаллической арматуры «Композит Групп» принял участие в форуме «Россия-Африка», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. На полях саммита директор компании Олег Беляев провел переговоры с коллегами из нескольких стран Африки.

По его словам, африканский рынок является весьма перспективным с точки зрения сбыта и ресурсов — обсуждается возможность как поставки композитных стройматериалов челябинского производства, так и локализация их выпуска на континенте.

— Такое предприятие не потребует глобальных инвестиций, как, например, при создании металлургического завода. Не нужно будет даже много места и еще каких-то ресурсов, кроме электричества. А регион при этом получит рабочие места, налоговую базу и экологически чистое производство, — подчеркивает гендиректор «Композит Групп».

Челябинская продукция могла бы пригодиться при реализации амбициозного проекта «Африка123» — именно столько смарт-городов нового поколения планируется построить на континенте в ближайшие десятилетия. Однако, несмотря на привлекательность африканского рынка, мало освоенного компаниями-конкурентами, его инвестиционный потенциал невелик — сказывается отсутствие фондов и системы поддержки инвесторов, которая присутствует в развитых странах.

Олег Беляев отметил, что выходу российских инвесторов в Африку должно помочь государство: разработать профильные меры поддержки и единую стратегию по работе с инвесторами и их партнерами на континенте.

КП-СПРАВКА

По итогам 2022 года товарооборот России и Африки достиг $18 млрд. Объем импортно-экспортных операций вырос более чем на треть. При этом более половины российских поставок в Африку составляют машины и оборудование, химия и продовольствие.

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