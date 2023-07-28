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НовостиОбщество28 июля 2023 10:49

Бывший замглавы Ашинского района получил срок и штраф за взятки

Замглавы района в Челябинской области отправили в колонию
Павел ПОНОМАРЕНКО
Штраф для бывшего чиновника оказался почти в четыре раза больше суммы взяток.

Штраф для бывшего чиновника оказался почти в четыре раза больше суммы взяток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ашинский городской суд вынес приговор по делу Семена Авраменко, бывшего первого заместителя главы Ашинского района. Его обвиняли в получении незаконного вознаграждения и махинациях с социальным жильем.

— Установлено, что в период 2020-2021 годов подсудимый получил взятки в сумме более 250 тысяч рублей от предпринимателя за заключение договоров по приобретению за счет средств бюджета квартир для граждан из числа детей-сирот, — сообщает областная прокуратура.

Суд приговорил Семена Авраменко к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его оштрафовали на 900 тысяч рублей и на четыре лишили права занимать определенные должности.

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