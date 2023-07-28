Мэр Наталья Котова провела экскурсию по Челябинску

Фото: Администрация Челябинска

Грехом было бы упустить шанс блеснуть удачными решениями в сфере благоустройства, поэтому мэр Челябинска выбрала беспроигрышный вариант: предстала в образе гида для коллег из ассоциации «Города Урала». Об этом сообщает новостной паблик «Челябушка».

После совещания глава города устроила променад по самым излюбленным местам с кратким экскурсом в историю.

По пути статусные гости открыто здоровались с челябинцами и в целом реагировали позитивно: «очень круто», «город, в который хочется возвращаться снова и снова», «изменения поразительные».

— Что характерно, про конкуренцию с Екатеринбургом в смысле урбанистики во время этой имиджевой прогулки вообще никто не вспомнил, а мэр Алексей Орлов на видео, между прочим, рядом с Натальей Котовой, — подметили авторы паблика.