Волонтеры из Миасса взяли под опеку луганские детские дома

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Шефской помощи много не бывает, поэтому миасские волонтёры в частном порядке взяли под опеку луганские детские дома и реабилитационные центры. Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», они отправили туда коробки с игрушками, которые перед этим дружно собирали в горных районах региона, а также самое главное для восстановления юных пациентов после болезней — подгузники и медицинские тренажёры.

Было в посылке и неординарное: синтезатор, аккордеон и гитара. Выяснилось, что дети в одном из центров помимо реабилитации занимаются музыкой.

— Официально Челябинская область шефствует над Ясиноватой и Волновахой в ДНР через правительство и депутатов, а с ЛНР работают и другие края, но, как показывает практика, запрос на гуманитарную поддержку всё равно актуален, — добавляют авторы телеграм-канала. — Отрадно, что и в малых городах, и среди рядовых южноуральцев есть неравнодушные добровольцы, готовые обеспечить нуждающихся просто по зову души.