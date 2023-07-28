Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 11:10

Волонтеры из Миасса взяли под опеку луганские детские дома

Они организовали регулярную отправку гуманитарной помощи в два дома ребенка в ЛНР
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Шефской помощи много не бывает, поэтому миасские волонтёры в частном порядке взяли под опеку луганские детские дома и реабилитационные центры. Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», они отправили туда коробки с игрушками, которые перед этим дружно собирали в горных районах региона, а также самое главное для восстановления юных пациентов после болезней — подгузники и медицинские тренажёры.

Было в посылке и неординарное: синтезатор, аккордеон и гитара. Выяснилось, что дети в одном из центров помимо реабилитации занимаются музыкой.

— Официально Челябинская область шефствует над Ясиноватой и Волновахой в ДНР через правительство и депутатов, а с ЛНР работают и другие края, но, как показывает практика, запрос на гуманитарную поддержку всё равно актуален, — добавляют авторы телеграм-канала. — Отрадно, что и в малых городах, и среди рядовых южноуральцев есть неравнодушные добровольцы, готовые обеспечить нуждающихся просто по зову души.