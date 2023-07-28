Южноуральцы поборются за награды чемпионата России по легкой атлетике-2023 в Челябинске

На старт чемпионата России по легкой атлетике-2023 в Челябинске выйдут более 800 спортсменов. Фото Минспорт

Челябинск в последние годы не раз становился столицей главных российских стартов в легкой атлетике. В 2020 году в столице Южного Урала прошел чемпионат страны, а в прошлом — Спартакиада сильнейших спортсменов России в дисциплинах легкой атлетики.

В этом году Челябинск на стадионе им. Елесиной вновь принимает чемпионат страны, где соберутся все сильнейшие легкоатлеты России. По словам организаторов в состязаниях примут участие более 800 спортсменов, которые разыграют 44 комплекта наград во всех видах легкоатлетической программы. Она будет включать в себя соревнования в беге на дистанциях от 100 м до 10 000 м, беге с барьерами, с препятствиями, эстафетах, в спортивной ходьбе, прыжках в высоту и в длину, прыжках с шестом, тройном прыжке, толкании ядра, метаниях копья и молота, метаниях диска и многоборье среди мужчин и женщин. Отметим, что в чемпионате России по легкой атлетике впервые примут участие и атлеты из Белоруссии.

В составе южноуральской команды 70 участников, которые представят сборную Уральского федерального округа. Среди них – лидеры отечественной легкой атлетики, многократные победители и призеры российских и международных стартов — Василий Мизинов (спортивная ходьба), Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Наталья Комбарова (спринт на 100 и 200 метров), Никита Анищенко (прыжки в высоту). Именно эти четверо южноуральских спортсменов, по мнению специалистов, смогут принести медали в копилку Челябинской области и сборной УрФО. Но и ряд других челябинских спортсменов, безусловно, также поборются за награды.

Директор Центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике Челябинской области Анатолий Калуцкий пригласил болельщиков на стадион, отметив, что в каждый соревновательный день будут жаркие схватки легкоатлетов в каждой дисциплине легкой атлетики.

КСТАТИ

К чемпионату России по легкой атлетике на стадионе им. Елесиной провели капитальный ремонт. На верхних ярусах трибун деревянные лавки заменили на индивидуальные пластиковые сиденья. Кроме того, улучшили систему освещения, сделав ее более мощной (330—350 люкс). В разминочной зоне постелено новое специальное покрытие.

СПРАВКА «КП»

Соревновательная программа каждый день на стадионе им. Елесиной будет начинаться в 9.30. Цена входных билетов на стадион — 100 рублей.

Торжественная церемония открытия чемпионата России по легкой атлетике пройдет 3 августа в 20.00.

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