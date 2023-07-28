В Челябинской области пройдут Всероссийские соревнования и Кубок страны по спортивному ориентированию

На Всероссийских соревнованиях и Кубке России по спортивному ориентированию в Кыштыме выступят свыше 500 участников из более, чем 20 регионов страны. Фото ФСОЧО

Соревнования сильнейших ориентировщиков страны в августе традиционно проводятся в Кыштымском городском округе в поселке Слюдорудник на базе Спортивно-туристического центра «Провинция».

В этом году на старт выйдут свыше 500 участников из более, чем 20 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского и Краснодарского краев, Республик Татарстан и Башкортостан, Ленинградской, Тюменской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Воронежской, Ярославской, Омской, Иркутской, Самарской областей и других регионов России.

Соревнования пройдут в трех дисциплинах — на удлиненных дистанциях, в том числе, с общего старта (3-4 августа) и эстафетах (5 августа).

Главный судья Всероссийских соревнований (они еще носят название «На рудниках») и Кубка страны по спортивному ориентированию Андрей Акимов отмечает, что спортсменов также привлекает в Слюдорудник красивая, интересная и разнообразная местность, в том числе, с крупными формами рельефа, обилием камней, скальных выходов.

Разумеется, все будут бороться за высокие места, поскольку старты дают возможность повысить свою спортивную квалификацию. Свое мастерство здесь в Слюдоруднике в разные годы оттачивали будущие победители и призеры этапов Кубка мира и чемпионатов мира и Европы.

В рамках Всероссийских соревнований и Кубка страны также пройдет Всероссийский фестиваль юных ориентировщиков и открытые соревнования «Слюда».

Отметим, что после окончания этих соревнований, часть спортсменов выступит на первенстве России, которое пройдет в Челябинске с 7 по 11 августа.

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