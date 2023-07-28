В Челябинске маршрут автобуса №9 продлили до ЧТЗ

Автобус будет ездить каждые 9-15 минут ежедневно Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске продлили маршрут автобуса №9. Он станет курсировать по улицам Хохрякова, Кулибина и Танкистов. Как сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», заезда на конечную Мамина не будет.

— Изменения вступают в силу с 1 августа. Автобус будет ездить каждые 9-15 минут ежедневно, — отметили в организации.

Первый рейс автобуса от ЧТЗ стартует в 5:24, от улицы Петра Столыпина – в 5:45. Время последнего рейса будет одинаковым в обоих случаях – в 22:30.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

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