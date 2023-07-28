В Челябинске временно возобновят движение трамваев до Медгородка

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске трамваи снова будут курсировать до Медгородка. Однако маршрут является временным. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— С 31 июля для проведения обкатки трамвайных путей возобновим движение трамваев с пассажирами по маршруту 20 ЧМК — Областная больница. Плановый интервал составит 20 минут, — уточнили в организации.

Движение снова закроют после усадки трамвайных путей. На участке планируются работы по подбивке шпал и мощению плитки, а также по выправке и поднятию путей. Об изменении режима трамваев в организации уведомят заранее.

Что касается автобуса КМ, то он работает в обычном режиме.

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