Молодой челябинец стал самым лучшим стрелком из лука в России

Илья Гарифьянов одержал победу на Первенстве России по стрельбе из лука. Фото: мэрия Челябинска

Молодой житель Челябинска Илья Гарифьянов одержал победу на Первенстве России по стрельбе из лука. Соревнования проходили во Владивостоке, где за титул лучшего стрелка боролись 360 спортсменов со всех уголков страны.

Как сообщает Hornews.com, соревнования были как индивидуальные, так и командные. По итогам первенства воспитанник челябинской спортшколы № 5 Илья Гарифьянов завоевал золотую медаль по стрельбе из блочного лука.

Фото: мэрия Челябинска

Первенство России является одним из самых важных соревнований для стрелков из лука. И место проведения чемпионата тоже было выбрано не случайно.

— Мы начали первенство России во Владивостоке, а осенью проведем другое в Калининграде. Это важно для молодежи, чтобы они знали, что Россия – огромная страна, — отметил президент федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев.

Ранее в Бурятии прошел Кубок России по стрельбе из лука, где отличился другой воспитанник челябинской спортшколы № 5 Антон Булаев. Парень занял первое место в категории «блочный лук». У обоих победителей соревнований, Антона и Ильи, один тренер — Валерий Чижов.

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