ГИБДД наказала челябинца, который переделал свой автомобиль в золотую карету

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинске сняли с регистрации внедорожник Ford Expedition, который переделали в золотую карету. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— Сотрудниками Госавтоинспекции МРЭО по Челябинской области регистрация транспортного средства прекращена из-за незаконного внесения изменения в конструкцию автомобиля, — уточнили в ведомстве.

Напомним, сотрудники ГИБДД заметили карету-автомобиль в ходе надзора за дорожным движением. Машина была припаркована у дома №123 по проспекту Победы. У госавтоинспекторов возник вопрос, почему владелец не согласовал с ГИБДД изменения в конструкции транспортного средства. В итоге машину увезли на штрафстоянку.

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