В Челябинске ограничат движение по Свердловскому проспекту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске временно ограничат движение по Свердловскому проспекту. Об этом рассказали в администрации города. По данным мэрии, перекроют правый поворот на улицу Островского (при движении в сторону Комсомольского проспекта. Это связано с реконструкцией теплотрассы на этом участке.

Ограничения будут действовать с позднего вечера 30 июля до 10 августа включительно. Водителей просят учитывать это и заранее планировать свой маршрут.

Кстати, с общественным транспортом произошли перемены. Маршрут автобуса № 9 продлили до ЧТЗ, и теперь он не будет заезжать на улицу Мамина.

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