Челябинская область получила 150 новых комплексов для обработки бюллетеней

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинскую область доставили 150 новых комплексов для обработки бюллетеней. Об этом сообщили в избиркоме. Их будут использовать во время проведения выборов президента в 2024 году.

Модель комплексов называется КОИБ-2017. В регионе также есть КОИБ-2010, а общее число комплексов теперь составляет 379. Сообщается, что подсчет голосов станет еще проще.

Предоставить Челябинской области новые комплексы решила Центральная избирательная комиссия России. Для грядущих выборов она распределила 2000 КОИБ-2017 между всеми субъектами страны.

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