В Челябинске на выходных ожидается изнурительная жара

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на выходных 29-30 июля ожидается изнурительная жара. Так прогнозируют синоптики из регионального гидрометцентра. По их данным, в субботу температура поднимется до +30 градусов, а в воскресенье до +31. Все это продолжится и в понедельник.

Примерно такая же ситуация будет по всей области. А в некоторых районах температура поднимется до +33 градусов. При этом осадков не ожидается, как и сильных ветров.

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