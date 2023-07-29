На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись 5 автомобилей

Фото: соцсети

В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись сразу 5 автомобилей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 10 утра, из-за чего на участке 1779 километра трассы движение затруднилось.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Известно, что пострадавших в аварии нет. Выясняется, что стало причиной ДТП, и кто в этом виноват.

Авария случилась неподалеку от города Миасс. В соцсетях люди пишут, что проехать по этому участку можно, из-за ДТП встала лишь одна полоса движения.

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