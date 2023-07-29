В Ленинском районе Челябинска три человека пострадали в ДТП

Фото: Подслушано Ленинский район
В Челябинске три человека пострадали в ДТП. Авария случилась 29 июля в Ленинском районе, около 6 утра. Как сообщает ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в светофорный столб на Копейском шоссе. В итоге пострадал он сам и еще двое пассажиров.
Сообщается, что пострадавшим от 28 до 38 лет. На место происшествие приехали сотрудники скорой помощи. В обстоятельствах аварии также разбирается ГИБДД.
Сегодня утром в Челябинской области случилась еще одна авария. На трассе М-5 столкнулись сразу 5 автомобилей, но обошлось без пострадавших. На месте ДТП образовалась небольшая пробка.
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