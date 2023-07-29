В Челябинской области рядом с озером Калды случился пожар

Столб дыма заметили отдыхающие на озере. Фото: соцсети

В Челябинской области неподалеку от озера Калды случился пожар. Отдыхающие люди заметили огромный столб дыма и опубликовали фотографии в соцсетях.

По данным МЧС, загорелся камыш на болоте. Пожар случился примерно в двух километрах от деревни Аминева. Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет, на месте работают пожарные.

- В тушении задействованы ДПК Сары, 65 псч, арендаторы и администрация сельского поселения, - сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам жителей поселка Сары, пожар начался еще утром. Они переживали, что из-за ветра огонь может добраться до населенных пунктов. К счастью, этого не случилось.

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