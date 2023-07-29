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НовостиСпорт29 июля 2023 11:25

«Челбаскет» подписал контракт с опытным баскетболистом из Сербии

Новым игроком клуба «Челбаскет» стал защитник из Сербии Лука Анджушич
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Новым игроком клуба «Челбаскет» стал защитник из Сербии Лука Анджушич. Фото БК «Челбаскет»

Новым игроком клуба «Челбаскет» стал защитник из Сербии Лука Анджушич. Фото БК «Челбаскет»

Перед дебютным сезоном в чемпионате российской Суперлиги челябинский «Челбаскет» усилился опытным игроком из Сербии. Легионером «Победной стаи» стал 28-летний сербский защитник Лука Анджушич, который провел последний сезон в первой боснийской лиге за клуб «Леотар». Его средняя статистика - 11,5 очков, 3,4 подбора и 2,7 передачи за матч.

— Очень здорово, что Лука будет играть в «Челбаскете». Он — очень яркий представитель братского сербского баскетбола. Его подписание придаст дополнительной пикантности команде, добавит ей силы и сделает более конкурентной в чемпионате Суперлиги. Уверен, команда радушно примет Луку. Он полюбит Челябинск и будет радовать наших болельщиков яркой игрой, — прокомментировал подписание контракта президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Кстати, Лука Анджуши — родной брат экс-игрока клубов Единой Лиги ВТБ «Пармы» и УНИКСа Данило Анджушича.

Ранее спортивный директор БК "Челбаскет» Максим Перцев подробнее рассказал об изменениях в составе клуба.

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