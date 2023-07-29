«Челбаскет» подписал контракт с опытным баскетболистом из Сербии

Новым игроком клуба «Челбаскет» стал защитник из Сербии Лука Анджушич. Фото БК «Челбаскет»

Перед дебютным сезоном в чемпионате российской Суперлиги челябинский «Челбаскет» усилился опытным игроком из Сербии. Легионером «Победной стаи» стал 28-летний сербский защитник Лука Анджушич, который провел последний сезон в первой боснийской лиге за клуб «Леотар». Его средняя статистика - 11,5 очков, 3,4 подбора и 2,7 передачи за матч.

— Очень здорово, что Лука будет играть в «Челбаскете». Он — очень яркий представитель братского сербского баскетбола. Его подписание придаст дополнительной пикантности команде, добавит ей силы и сделает более конкурентной в чемпионате Суперлиги. Уверен, команда радушно примет Луку. Он полюбит Челябинск и будет радовать наших болельщиков яркой игрой, — прокомментировал подписание контракта президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Кстати, Лука Анджуши — родной брат экс-игрока клубов Единой Лиги ВТБ «Пармы» и УНИКСа Данило Анджушича.

Ранее спортивный директор БК "Челбаскет» Максим Перцев подробнее рассказал об изменениях в составе клуба.

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