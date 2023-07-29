В Челябинске спасли пьяного рыбака на резиновой лодке

Лодку заметили отдыхающие на Шершневском пляже. Фото: УБЖ Челябинска

Сегодня, 29 июля, в Челябинске спасли пьяного рыбака. Отдыхающие на Шершневском пляже заметили, что где-то в километре от берега дрейфует резиновая лодка, в которой никого нет. Они обратились к спасателям, чтобы те проверили, в чем дело.

Подобравшись ближе, спасатели увидели, что человек в лодке все же был. Там лежал пьяный 44-летний мужчина. Лодку вместе с ним отбуксировали на берег пляжа, рыбак отправился трезветь.

Из-за жары на челябинских пляжах возник ажиотаж. В связи с этим спасатели вновь напомнили горожанам о том, что нужно выбирать безопасные места для купания. И уж точно не находиться там в состоянии алкогольного опьянения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru