«Оборудование, мебель, инструмент – все испорчено»: в Челябинске парикмахерскую затопило нечистотами

Все оборудование испорчено.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Вчера, 29 июля, канализационными стоками затопило парикмахерскую «Лик» на улице Худякова. Фото в редакцию прислала парикмахер Наталья Грехова, которая работает в салоне.
Предоставлено "Комсомолке"
- Из-за засора коллектора и халатности коммунальных служб затопило помещение парикмахерской. Испорчены оборудование, мебель, инструмент. Кто за это ответит? - возмущается женщина.
Предоставлено "Комсомолке"
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