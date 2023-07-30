«Оборудование, мебель, инструмент – все испорчено»: в Челябинске парикмахерскую затопило нечистотами

Все оборудование испорчено. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вчера, 29 июля, канализационными стоками затопило парикмахерскую «Лик» на улице Худякова. Фото в редакцию прислала парикмахер Наталья Грехова, которая работает в салоне.

Предоставлено "Комсомолке"

- Из-за засора коллектора и халатности коммунальных служб затопило помещение парикмахерской. Испорчены оборудование, мебель, инструмент. Кто за это ответит? - возмущается женщина.

Предоставлено "Комсомолке"

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