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НовостиСпорт30 июля 2023 6:54

Теперь в сборной России: челябинцы победили в первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

Челябинцы победили во всероссийских стартах по гребле на каноэ
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Семен Васильев и Алексей Черкащенко стали чемпионами России в дисциплине «каноэ двойка» на дистанции 200 и 500 метров. Фото: мэрия Челябинска

Семен Васильев и Алексей Черкащенко стали чемпионами России в дисциплине «каноэ двойка» на дистанции 200 и 500 метров. Фото: мэрия Челябинска

Воспитанники челябинской спортшколы по гребле на байдарках и каноэ Семен Васильев и Алексей Черкащенко стали чемпионами России в дисциплине «каноэ двойка» на дистанции 200 и 500 метров.

Как сообщили в мэрии, первенство России прошло в Воронеже, на него приехали 750 спортсменов 14-17 лет из 40 областей: от Калининграда до Владивостока.

- Победители этих стартов вошли в сборную России и получили возможность участвовать в международных соревнованиях, - добавили в администрации.

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