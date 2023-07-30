В Челябинской области установили 4 класс пожарной опасности из-за аномальной жары

В ГУ лесами напоминают, что в лесу нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Фото: ГУ лесами Челябинской области

В Челябинской области установили четвертый, предпоследний класс пожарной опасности по условиям погоды. По данным челябинского гидрометцентра, 30 июля - 1 августа в юго-западных районах Южного Урала местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. А это значит, что есть риск увеличения площади природных пожаров, ЧС в лесу.

- За прошедшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано 3 пожара на площади 5,8 га. На землях МО ликвидирован 1 пожар на площади 50 га, - сообщают в региональном ГУ лесами.

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