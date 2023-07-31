Из элитного коттеджа под Челябинском похитили коллекцию золотых монет

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В поселке Малинки Village под Челябинском обокрали владельца коттеджа. Кто-то проник в один из домов по улице Павла Фаберже и вынес оттуда коллекцию из 750 золотых монет и 35 тысяч евро. Все это добро принадлежало бизнесмену.

Потерпевшие обратились с заявлением в полицию, сейчас грабителя разыскивают.

— Возбуждено уголовное дело по статьей 158 УК РФ «Кража», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Поселок Малинки Village находится в Сосновском районе под Челябинском и считается элитным. Дома в этом месте стоят по несколько десятков миллионов рублей.

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