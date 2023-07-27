Алексей Текслер оценил работу «Челябинского завода городского электрического транспорта»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и помощник президента РФ Максим Орешкин посетили «Челябинский завод городского электрического транспорта». На предприятии, которое заработало в марте этого года, полностью делают новую модель троллейбуса собственной разработки.

В год завод готов выпускать 350 единиц техники, в дальнейшем возможно увеличение производства до 1200 аппаратов. Также на предприятии рассматривают возможность производства электробусов. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Губернатор Алексей Текслер отметил сильные компетенции предприятия.

— Нам хотелось создать современный и комфортный транспорт, который бы имел челябинскую прописку. Рад, что нам это удалось вместе с поддержкой правительства Российской Федерации. Мы подписали концессию, источником являются средства инфраструктурных бюджетных кредитов. А Группа «Синара», вложив свои средства, оперативно организовала производство в Челябинске, — добавил глава региона.

Алексей Текслер обратил внимание, что работникам ЧЗГЭТ обеспечена достойная зарплата. До конца года на площадки завода трудоустроят до 400 человек. В дальнейшем численность персонала может увеличиться до 700 специалистов.