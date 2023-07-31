Самый дешевый бензин по стране нашли в Челябинской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области зафиксировали самую низкую стоимость бензина АИ-92. Об этом сообщает РИА, которое провело исследование. Согласно данным агентства, в июне 2023 года цена на бензин составляла 44,90 рубля. Это была минимальная стоимость по стране.

В исследовании также сказано, что это не свидетельствует о доступности бензина, поскольку влияет еще и фактор зарплат — могут ли люди позволить себе топливо. Согласно общему рейтингу доступности, Челябинская область занимает 27 место по стране. Здесь на среднюю месячную зарплату можно купить 1012 литров бензина.

Регионами с самым доступным бензином считаются ЯНАО, Москва и Чукотка. При этом на Чукотке стоимость бензина является рекордно высокой по стране — 60 рублей за литр.

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