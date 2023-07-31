Власти Челябинска рассказали, когда горячая вода появится в домах, отключенных еще в мае

Две с половиной сотни домов в Челябинске не успели подключить к ГВС в срок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После первого и третьего этапа гидравлических испытаний в Челябинске, которые начались еще в конце мая и начале июля, без горячей воды остаются порядка 200 многоквартирных домов. Также горячее водоснабжение отсутствует в 60 домах, где опрессовки закончились на прошлой неделе. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Челябинска по ЖКХ Александр Астахов. Он объяснил, что причиной задержки стали не сами испытания, а аварийные ситуации, которые возникали ранее.

— Мы практически ежедневно подключаем к ГВС десятки многоквартирных домов. На эту работу у нас уйдет порядка двух недель. Лучше этим заниматься в летний период, чем в зимний, — сказал Александр Астахов. — Что касается четвертого этапа опрессовок, то из 60 домов мы в течение этой недели подключим всех, кроме тех, у кого выведены в ремонт бойлеры.

Мэр Наталья Котова поручила провести работу с управляющими компаниями, чтобы все бойлеры были заменены в срок до холодов, чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимний период.

Сейчас в Челябинске идет пятый этап гидравлических испытаний. Он охватывает почти тысячу многоквартирных домов и 140 социальных учреждений и продлится до 8 августа. Стартующий после этого шестой этап опрессовок станет последним в этом сезоне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru