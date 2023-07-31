В челябинском аэропорту рейс до Ханты-Мансийска задержали на 11 часов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авиарейс из Челябинска до Ханты-Мансийска задержали на 11 часов. По данным транспортной прокуратуры, инцидент случился по техническим причинам. Самолет должен был вылететь в ХМАО 31 июля еще в 05:15, но все еще находится в Челябинске. Планируемое время вылета — 16:00.

Известно, что на рейс зарегистрированы 48 пассажиров, 28 из них временно поселились в гостинице.

— Челябинская транспортная прокуратура осуществляет полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс обслуживается авиакомпанией Utair.

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