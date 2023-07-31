Умер бывший мэр Трехгорного Евгений Сычев

Евгений Сычев более 30 лет прослужил в ракетных войсках, где дослужился до звания полковника. Фото: vk.com

Евгений Сычев, бывший глава ЗАТО Трехгорный в Челябинской области, скончался сегодня, 31 июля, на 60-м году жизни. Об этом КП-Челябинск рассказали в администрации города. О причинах смерти не сообщается, о дате, времени и месте прощания и похорон будет объявлено позже.

Евгений Сычев возглавлял администрацию Трехгорного с 2014 по 2022 годы. На новый срок полномочий он был переизбран в 2020 году, однако впоследствии у него возник конфликт с собранием депутатов. В феврале 2022-го Евгения Сычева даже хотели отправить в отставку — тогда же стало известно, что у мэра «атомограда» имеются проблемы со здоровьем.

В мае того же года Евгений Сычев ушел в отставку добровольно и вернулся на градообразующее предприятие Трехгорного — ФГУП «Приборостроительный завод», на котором работал с середины 1990-х. Там он стал советником генерального директора по взаимодействию с органами власти. В администрации Трехгорного уточнили, что на момент смерти Евгений Сычев уже не занимал эту должность.

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Прощание с Евгением Сычевым состоится во вторник, 1 августа, в 18.00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Трехгорном, сообщили в администрации ЗАТО.

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