Реконструкция театров и сельских ДК: в Челябинской области подводят итоги нацпроекта «Культура»

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На Южном Урале подвели итоги реализации нацпроекта «Культура» за первое полугодие 2023 года. Губернатор Алексей Текслер отметил, что по нацпроекту в регионе ремонтируются знаковые учреждения. Например, театр драмы им. Наума Орлова в Челябинске, театр «Буратино» в Магнитогорске, Белый дом в Кыштыме. Кроме того, идет капитальный ремонт сельских Домов культуры в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах, открыт новый ДК в Муслюмово, строится центр культурного развития в Карабаше.

В планах — открытие культурно-досугового объединения «Меридиан» в Верхеуральском районе. Также в рамках нацпроекта всем необходимым оснащаются музеи, библиотеки и школы искусств. Отметим, на Южном Урале реализуются три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», которые направлены на создание современной инфраструктуры для творческой самореализации, поддержку творческих инициатив и цифровизацию памятников культуры.

Алексей Текслер отметил, что все проекты направлены на развитие человеческого потенциала в регионе, а главная цель — сделать так, чтобы жить и работать, учиться и отдыхать в Челябинской области было комфортно.