В Челябинской области до 150 тысяч рублей увеличили выплату на газификацию

Уровень газификации в Челябинской области превышает средний по стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

За семь месяцев 2023 года специалисты организации «Газпром газораспределение Челябинск» подключили к газопроводам свыше 8 тысяч домовладений. Это в два раза больше, чем в 2022 году. А к концу года этот показатель планируется еще и удвоить. О ходе газификации в регионе доложили на профильном совещании губернатору Алексею Текслеру.

До конца года 23 населенных пункта области и 3 тысячи домовладений, где раньше газа не было, получат доступ к «голубому топливу». Техническая возможность газификации создана для 60 тысяч домовладений. Также в Челябинской области поднимут выплаты на подключение к газу.

— Принял решение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей выплату на приобретение газового оборудования льготным категориям наших жителей. Весной, напомню, мы перечень льготников расширили. А для наших защитников — участников СВО, военнослужащих по контракту, а также их семей — продолжает действовать аналогичная мера поддержки в размере 200 тысяч рублей, — написал Алексей Текслер у себя в телеграм-канале.

Сейчас уровень газификации в Челябинской области превышает средний по стране — он составляет 77,1%. Предполагается, что к концу года показатель вырастет до 78,8%.

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